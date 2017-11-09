HALI SAHADA TRAJİK ÖLÜM!

Zonguldak'ta 14 yaşındaki Göktuğ Recep Kethüda, halı saha maçı sırasında kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla halı sahada futbol maçı yapan Göktuğ Recep Kethüda (14) bir anda yere yığıldı.
Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kethüda, Kilimli Semt Polikliniği'ne kaldırıldı.
İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Kethüda'ya yaklaşık 10 dakika süreyle kalp masajı yapıldı.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kethüda, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Göktuğ'un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
Göktuğ Recep Kethüda'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Merkez Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada Kur'an-ı Kerim okunup helallik alınmasının ardından Kethüda'nın cenazesi, daha sonra Kilimli Merkez Camisi'ne götürüldü.
Törene, Kethüda'nın ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesi, arkadaşları tabutun üzerine Kilimli Belediyespor forması bıraktı.