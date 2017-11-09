SAMSUNSPOR'DA HEDEF GALİBİYET SERİSİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Önemli olan 3 veya 4 maçlık galibiyet serisi yakalamak. İnşallah bu seriye de Adanaspor maçıyla başlarız." dedi.

İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde ilk 6'da yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Samsunspor'un üst sıralar için umudunu asla kaybetmeyeceğine işaret eden İpekoğlu, "Kesinlikle hedefimiz üst sıralarda yer almak. Boluspor maçında kaybettiğimiz 3 puanla üst sıralara yaklaşma fırsatını sadece biraz geciktirdiğimizi düşünüyorum. Bunu başarabilecek kadro yapısına da sahibiz. Tabii ki burada önemli olan 3 veya 4 maçlık galibiyet serisi yakalamak. İnşallah bu seriye de Adanaspor maçıyla başlarız. Eğer üst sıraları hedefliyorsak özellikle iç sahada oynayacağımız maçları kazanmamız gerektiği de bir gerçek. Umarım bu başlangıcı Adanaspor maçında yaparız." ifadelerini kullandı.

Oyun kurgusu olarak futbolcularının istediklerini yapmaya gayret ettiğini dile getiren İpekoğlu, şunları kaydetti:

"Hücum çıkışlarını iyi yapmaya başladık ancak bu da yetmiyor, daha fazla yapmamız gerekiyor. Takımın oyun yapısında olumlu yönde bir gidişat var. Ancak özellikle gol bölgesinde daha doğruları yapabilecek bir oyuncu sıkıntısı yaşıyoruz. Ayite sakat olmasa daha farklı olabilirdi. Oyuncularımız çok sık adale sakatlığı yaşıyor. Adanaspor maçında 4 veya 5 oyuncumuz eksik olacak. Orta sahada büyük sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah 10 gün içinde bu oyuncularımızın birkaçı iyileşir."

Öte yandan Samsunspor, ligin 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İpekoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, 5'e 2 ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları devam eden Jonathan Ayite, Kenan Karışık, Ramazan Övüç, Davy Claude Angan, Muhammed Larbi ve Samed Kılıç, idmana katılmadı.