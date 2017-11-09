BAKAN BAK'TAN 10 KASIM MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Bak'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajına yer verildi. Bakan Bak, mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Bak, mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk'ün milletimizden aldığı güçle başlattığı tarihi yolculuk, destansı bir mücadeleye dönüşmüş ve 1923'te Cumhuriyetimizin kurulmasıyla taçlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal, bu mücadelede gösterdiği inanç ve kahramanlıkla tüm dünyanın hayranlığını ve takdirini kazanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Atatürk'ün, 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller' idealiyle gençlerimize çağımızın ihtiyaçlarına uygun koşullar sağlama, onları kültür ve eğitim seviyeleri yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirme gayretimiz artarak devam etmektedir. Ülkemizi onun işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak hepimiz için milli ve ortak bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinci ve aziz milletimizin ruhunda asla sönmeyen istiklal ateşi, millete hizmetkarlık yolundaki en büyük dayanağımızdır.

Gençlerimizin gözlerindeki ışıktan aldığımız heyecan ve güçle, 2023 hedeflerimize doğru inançla yürümeye devam edeceğiz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan müdafaasında canını siper eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."