Galatasaray seyirci ortalamasında da zirvede
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GALATASARAY SEYİRCİ ORTALAMASINDA DA ZİRVEDE

Galatasaray seyirci ortalamasında da zirvede

Galatasaray, seyirci ortalaması bakımından ezeli rakipleri arasında 40 bini geçen ilk takım oldu.

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Galatasaray, seyirci ortalaması bakımından ezeli rakipleri arasında 40 bini geçen ilk takım oldu.

Çekişmeli geçen İlhan Cavcav Sezonunda tribünler de doluyor. Sezona hızlı giriş yapan Galatasaray, seyirci ortalamasında da zirvede.

Geçen sezon ilk 11 hafta sonunda 33 bin seyirci ortalaması yakalayan Galatasaray'a, tribün desteği arttı.
Lider, ezeli rakipleri arasında 40 bin ortalamayı geçen ilk takım oldu.

Seyirci ortalamasını artıran bir diğer takım da son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş. Kara Kartal'ı, 11 haftada ortalama 34 bin seyirci tribünden destekledi. Böylece Beşiktaş geçen sezonun 30 bin taraftar ortalamasını geride bıraktı. 

Ligde şu ana kadar umduğunu bulamayan Fenerbahçe de taraftar sayısında artış kaydetti. Geçen sezonun ilk 11 haftasında 19 bin seyirci ortalamasıyla oynayan sarı-lacivertliler, bu sezon 30 bin seyirci ortalamasının üzerine çıktı.

4 Büyükler içinde seyirci ortalamasını en fazla arttıran takım ise Trabzonspor oldu. Geçen sezon evindeki maçlarda 7 bin seyirci ortalamasına yaklaşan bordo-mavililerin, tribün desteği ortalama 25 bine yükseldi.

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