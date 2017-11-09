Beşiktaş'ta haftanın ilk mesaisi
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BEŞİKTAŞ'TA HAFTANIN İLK MESAİSİ

Beşiktaş'ta haftanın ilk mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 11. haftasındaki Göztepe karşılaşmasının ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlı oyuncular, günü çift antrenmanla değerlendirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanında oyuncular, pas ve şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Çift kale maçta yeşil takımı yenen turuncu ekibin oyuncuları, basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.

- Caner Erkin katılmadı

Beşiktaş'ın antrenmanına izinli olduğu açıklanan Caner Erkin katılmadı.

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 6 maç ceza verdiği Caner, sabah antrenmanına katılırken akşamki çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte, hasta olan Jeremain Lens ile ülkelerinin milli takım kamplarına giden oyuncular da çalışmada bulunmadı.

Sakatlığı olan Gökhan Gönül ise önce salonda, ardından sahada bireysel antrenman yaptı.

İdmanın ardından Ricardo Quaresma ile Anderson Talisca, serbest vuruş çalıştı.

Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına Cuma günü devam edecek.

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