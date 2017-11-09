AZİZ YILDIRIM 19'DA 19 YAPTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık görevinde bulunduğu 19 yılda 19 teknik direktörle çalıştı.

19 yıl 8 ay 25 gündür Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkanlık görevini sürdüren Aziz Yıldırım, bu dönemde 19 teknik adamla çalıştı. İlk olarak Joachim Löw ile çalışmalara başlayan Yıldırım, Löw ile sadece 98-99 sezonunda çalışabildi ve finalde Löw’ün sözleşmesi feshedildi.

Joachim Löw’den sonra Fenerbahçe’nin başına geçen Rıdvan Dilmen 1999 yılının Ekim ayı başında istifa ederek birkaç ay görevde kalmış oldu. Rıdvan Dilmen’den sonra sırasıyla Mustafa Denizli, Werner Lorant ve Daum’u takımın başına getiren Aziz Yıldırım, beklediği başarıyı bu teknik adamlarla da bulamadı.

Daum’dan sonra Brezilyalı efsane futbolcu Arthur Zico ile yola devam eden Fenerbahçe 100. yılında şampiyonluğa ulaştı ve bir sonraki sezon ise sarı-lacivertlilerin tarihindeki en büyük başarı olan Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadı. Zico, sezon sonunda oluşan tartışmalar sonucu takımdan ayrıldı. Daha sonra Luis Aragones, Christoph Daum, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Advocaat ile aradığını bulamayan Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda ise Aykut Kocaman’ı takımın başına getirdi. Bu sezon Aykut Kocaman yönetiminde 11 maçta 17 puan toplayan sarı-lacivertliler ligde lider Galatasaray’ın 9 puan arkasında 7. sırada bulunuyor.