FUTBOLCULARA EN FAZLA ŞANS OSMANLISPOR'DAN

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun geride kalan 11 haftasında Osmanlıspor 26 futbolcuya şans verirken, Kasımpaşa'da 18 isim forma giydi.

Süper Lig'de 11 haftalık periyotta 396 futbolcu forma şansı buldu. Sezona Kasımpaşa'da başlayıp Evkur Yeni Malatyaspor'a geçen Adem Büyük, Osmanlıspor'dan Demir Grup Sivasspor'a transfer olan Thievy Bifouma ile Trabzonspor'da başladığı sezona Bursaspor'da devam eden Yusuf Erdoğan, iki takımda birden forma giyen isimler oldu.

Ligde en az puan toplayan 3 ekipten biri olan Osmanlıspor, 11. haftalar itibarıyla 26 futbolcuyla en fazla oyuncu oynatan ekip konumunda bulunuyor.

Osmanlıspor'u 25 futbolcu ile Antalyaspor, 24'er oyuncu ile Bursaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor izledi. Ligdeki 11 haftalık süreçte Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir 23, Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Kardemir Karabükspor 22, Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor 21, Beşiktaş ile Galatasaray 20, Teleset Mobilya Akhisarspor 19, Kasımpaşa ise 18 futbolcuyla mücadele etti.

28 futbolcu formayı çıkarmadı

Süper Lig'de 28 futbolcu, tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'dan Ahmet Yılmaz Çalık, Bursaspor'dan Rüştü Hanlı ve Merter Yüce, Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ve Demir Grup Sivasspor'dan Ergin Keleş, en az süre alan isimler oldu.

Kayserispor ve Medipol Başakşehir'de 11'er isim gol attı

Geride kalan 11 haftada 320 golün atıldığı Süper Lig'de oyuncuların, kendi kalelerine hariç 141 golde ismi bulunuyor. Takımlara bakıldığında, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'de 11'er isim skora katkı verirken, Kardemir Karabükspor'da sadece 4 futbolcu gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor'da 10, Beşiktaş ve Bursaspor'da 9, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Osmanlıspor ile Trabzonspor'da 8, Galatasaray'da 7, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Göztepe'de ise 6 futbolcu gol atmayı başardı.

Süper Lig'de geride kalan 11 haftada takımların şans verdiği futbolcu ve gole katkı verenlerin sayısı şöyle: