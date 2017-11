YİĞİNER: "SİZ MARKANIZA, BİZ DE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATALIM!"

1

Profesor Oklitus

8 Kasım 201720:42

Yillardir ozellikle Ankaragucu uzerine yorum yazmaktan kaciniyorum.Yillar once futbolun artik bir sanayi ve is sektoru olduguna inanarak soyledigimiz birsey vardi. Ankaragucu Profesyonel kafada bilincli olarak kulubu artik cagdisi kalmis Dernekcilik ve birilerinin babasinin ciftligi zihniyetin yonetimlere sahip olmadikca ve taraftar takima her turlu bakimdan sahip cikmadikca bu NADIR ve OZEL denilecek kulup hakettigi yere gelemez diye bu dusuncelerimizi savunduk. Futbolun besigi ve vataninda bu isin hakikatiyle nasil yapilmasi geregini ve her bakimdan profesyonelce yonetilen, plan ve programli yonetime sahip olmanin nasil muthis sonuclar ortaya cikardigina sahit olduk. Ankaragucu gercekten Turkiye degil Dunya uzerinde tarihi ve olusumuyla nadir bir kuluptur artik kohnemis zihniyetlerden temizlenmeli ve profilide buna paralel olarak degismelidir dusuncemizinde hep arkasinda olduk. Sayin Yiginer siz bu kulubun basina gelen belkide en iyi seysiniz. Ileri gorusunuze hayranim ve tebrik ediyorum. Sizin basariniz biz gonlunde Ankaragucu ve Ankara yatanlarin onuru ve iftiharidir. Boyle hamleler atan bir zihniyetle 5-8 yil sonra Avrupa capinda bir Ankaragucu ihtimali oldukca guclu.Bizler futbol olayinin Ingilterede isleyisini iyi bilen kisileriz. Ankaragucune fikren manen her daim hizmetede haziriz.Sayin Yiginer Allah basarinizi daim kilsin.