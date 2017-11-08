YİĞİNER: "SİZ MARKANIZA, BİZ DE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATALIM!"

MKE Ankaragücü Spor kulübü ile Medyapolitan Reklam Organizasyon şirketi arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşma ile MKE Ankaragücü’nün reklam satış ve pazarlaması sektörün önemli firmalarından Medyapolitan’a emanet edildi.

MKE Ankaragücü kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, “Kurumsallaşma yolunda her geçen gün önemli adımlar atıyoruz. Kulübümüzün marka değeri ve gücüne çok inanıyoruz. Bu anlamda kulübümüze ciddi katkılar sunacağına inandığımız Medypolitan ve yetkilisi Bahri Özüpek kardeşim ile bugün önemli bir anlaşma imzaladık. Kulübümüzün reklam ve sponsorluk alanında tek yetkili reklam ajansı olarak kendilerini belirledik. Biz ne kadar büyük bir camia olduğumuzun farkındayız. Bu gücümüzü önemli firmalarla ve kendi marka değerine güç katmak isteyen firmalarla kurum ve kuruluşlarla paylaşarak beraber marka değerimizi daha da yükseltmek istiyoruz. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Ankaragücümüz, maddi anlamda da gücüne güç katacak ve önemli sponsorluk anlaşmaları yapılarak kulübüze mali açıdan bu anlaşma ile katkılar sağlanacağına canı gönülden inanıyorum. Buradan zirve yolunda bizlerle beraber yürümek isteyen ve kamuoyunun gündeminde daha fazla yer alacak Ankaragücü’müze destek vermek isteyen tüm firma, kurum ve kuruluşlara seslenmek istiyorum. Gelin bu zirve yolunda sizlerde bizimle birlikte yer alın. Siz markanıza, biz de gücümüze güç katalım” ifadelerini kullandı.