Yiğiner: "Siz markanıza, biz de gücümüze güç katalım!"
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YİĞİNER: "SİZ MARKANIZA, BİZ DE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATALIM!"

Yiğiner: "Siz markanıza, biz de gücümüze güç katalım!"

MKE Ankaragücü Spor kulübü ile Medyapolitan Reklam Organizasyon şirketi arasında önemli bir anlaşma imzalandı.

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MKE Ankaragücü Spor kulübü ile Medyapolitan Reklam Organizasyon şirketi arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşma ile MKE Ankaragücü’nün reklam satış ve pazarlaması sektörün önemli firmalarından Medyapolitan’a emanet edildi.

MKE Ankaragücü kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, “Kurumsallaşma yolunda her geçen gün önemli adımlar atıyoruz. Kulübümüzün marka değeri ve gücüne çok inanıyoruz. Bu anlamda kulübümüze ciddi katkılar sunacağına inandığımız Medypolitan ve yetkilisi Bahri Özüpek kardeşim ile bugün önemli bir anlaşma imzaladık. Kulübümüzün reklam ve sponsorluk alanında tek yetkili reklam ajansı olarak kendilerini belirledik. Biz ne kadar büyük bir camia olduğumuzun farkındayız. Bu gücümüzü önemli firmalarla ve kendi marka değerine güç katmak isteyen firmalarla kurum ve kuruluşlarla paylaşarak beraber marka değerimizi daha da yükseltmek istiyoruz. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Ankaragücümüz, maddi anlamda da gücüne güç katacak ve önemli sponsorluk anlaşmaları yapılarak kulübüze mali açıdan bu anlaşma ile katkılar sağlanacağına canı gönülden inanıyorum. Buradan zirve yolunda bizlerle beraber yürümek isteyen ve kamuoyunun gündeminde daha fazla yer alacak Ankaragücü’müze destek vermek isteyen tüm firma, kurum ve kuruluşlara seslenmek istiyorum. Gelin bu zirve yolunda sizlerde bizimle birlikte yer alın. Siz markanıza, biz de gücümüze güç katalım” ifadelerini kullandı.
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Profesor Oklitus
8 Kasım 201720:42
Yillardir ozellikle Ankaragucu uzerine yorum yazmaktan kaciniyorum.Yillar once futbolun artik bir sanayi ve is sektoru olduguna inanarak soyledigimiz birsey vardi. Ankaragucu Profesyonel kafada bilincli olarak kulubu artik cagdisi kalmis Dernekcilik ve birilerinin babasinin ciftligi zihniyetin yonetimlere sahip olmadikca ve taraftar takima her turlu bakimdan sahip cikmadikca bu NADIR ve OZEL denilecek kulup hakettigi yere gelemez diye bu dusuncelerimizi savunduk. Futbolun besigi ve vataninda bu isin hakikatiyle nasil yapilmasi geregini ve her bakimdan profesyonelce yonetilen, plan ve programli yonetime sahip olmanin nasil muthis sonuclar ortaya cikardigina sahit olduk. Ankaragucu gercekten Turkiye degil Dunya uzerinde tarihi ve olusumuyla nadir bir kuluptur artik kohnemis zihniyetlerden temizlenmeli ve profilide buna paralel olarak degismelidir dusuncemizinde hep arkasinda olduk. Sayin Yiginer siz bu kulubun basina gelen belkide en iyi seysiniz. Ileri gorusunuze hayranim ve tebrik ediyorum. Sizin basariniz biz gonlunde Ankaragucu ve Ankara yatanlarin onuru ve iftiharidir. Boyle hamleler atan bir zihniyetle 5-8 yil sonra Avrupa capinda bir Ankaragucu ihtimali oldukca guclu.Bizler futbol olayinin Ingilterede isleyisini iyi bilen kisileriz. Ankaragucune fikren manen her daim hizmetede haziriz.Sayin Yiginer Allah basarinizi daim kilsin.
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