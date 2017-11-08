MESUT AKGÜL'DEN 22 MİLYON TL'LİK SPOR TESİSİ YATIRIMI

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilçedeki spor yatırımlarını SABAH Ankara’ya anlattı. Amatör kulüplere büyük destek verdiklerini kaydeden Akgül, ilçedeki 16 amatör kulübün şehir stadından faydalandığını söyledi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, SABAH Ankara'ya yaptığı açıklamada,başkentin nüfus bakımından en büyük 4'üncü ilçesi olan Mamak'ta, son yıllarda her alanda fark edilen değişimin, spor yatırımları alanında da göze çarptığını söyledi. Çocukluk yıllarından itibaren spora olan tutkusuyla belediye başkanlığı yapan Mesut Akgül, hayata geçirdiği projelerle spor yapmak isteyen herkese büyük imkanlar sunuyor. İlçede son dönemde hizmete açılan ve inşaatı devam eden spor tesisleriyle spora bakış açısını anlatan Başkan Akgül, Ankaralılara yeni müjdeler de verdi. Şehrin en büyük stadı 19 Mayıs'ın da kapanacak olmasıyla Mamak'taki spor yatırımlarının daha da önem kazandığını vurgulayan Akgül, Mamak Şehir Stadı'nı yaptıklarını söyleyerek 19 Mayıs'ın yükünü hafiflettiklerini vurguladı.



'19 MAYIS'A ALTERNATİF OLUŞTU'

İlçedeki spor yatırımlarından bahseden Akgül, Mamak Şehir Stadının büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini kaydetti. 25 bin 700 metrekare proje alanı, 3 bin kişilik tribün, 17 spor kulübü odası, 650 metre koşu yolu, 70 araçlık otoparkı, fitness alanı, çocuk oyun alanı ile hizmet veren Mamak Şehir Stadı'nın, amatör spor kulüplerinin çalışmalarına profesyonel şekilde ev sahipliği yaptığını anlatan Akgül, şöyle devam etti:

"Potansiyel anlamında baktığınız zaman gerçekten spora çok yatkın bir milletimiz var. Bunu harekete geçirmek istiyoruz. Bunun da en önemli yolu, tesisleri hizmete açmak diye düşündüm. Bunların bir tanesi Şehir Stadı'ydı. Yaklaşık 2 bin 500-3 bin seyirci kapasiteli tesisin genel anlamına baktığınız zaman, hem etrafındaki koşu yolları ve salonlarıyla birlikte 19 Mayıs'a bir alternatif oluştu. Ankara'da amatör futbol kulüplerinin tek antrenman yaptığı, müsabakalara çıktığı yer 19 Mayıs yan sahalar. Futbol kulüpleri buraya gidiyor. Orada ciddi bir hengame var. Hem sıra kapma noktasında hem de zaman noktasında. Mamak'ta bulunan 16 tane amatör futbol kulübümüzün her birine idari bürolarını hem de bütün antrenmanlarını, müsabakalarını ücretsiz yapmalarını sağladık. Ayrıca amatör futbol kulüplerinin müsabakaları burada yapılıyor. Bölgemizdeki takımlar kendilerine ait hissettikleri bir yere kavuşmuş oldular. Bunun haricinde turnuvalar ve farklı aktivitelerde kullanılıyor. Ben zaten şuna inanıyorum belediyenin özellikle futbolla ilgili bir kulüp, bir takım kurup da liglerde oynamasından ziyade, altyapısını kurup bütün amatör futbol kulüplerinde bu tesislere açması daha doğru bir yatırım gibi geliyor."

Yüzme havuzlarında 3 bin 500 kişinin yüzme öğrendiğini belirten Akgül, iki yüzme havuzu projesinin gerçekleşeceğini ve bu sayıyı arttıracaklarını ifade etti. Tesisin 15 bin metrekarelik bir alanda hizmet verdiğini bildiren Akgül, tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, 1 kapalı halı saha, 2 basketbol ve voleybol sahası ve çocuk oyun alanı bulunduğunu ifade etti. iki yeni pro je hazırl anıyor Başkentin en hijyenik havuzlarından olan tesis, başta Mamaklılar olmak üzere tüm başkentlilere hizmet veriyor. Bugüne kadar tesisten 200 bin kişi faydalandı. İkinci ve üçüncü bir yüzme havuzu için de proje hazırlanıyor. Akgül, yeni tesisin yerinin belirlendiğini, gelecek yıla yetişmesi için çalıştıklarını dile getirdi.



Mesut Akgül, muhabirimiz Vuslat Ay'a konuştu.



"ARENA'DAN SONRA İKİNCİ BÜYÜK SALON MAMAK'TA"

"Arena'dan sonra ikinci büyüklüğe sahip bir spor salonu faaliyete geçirdik" diyen Akgül, bu tesisin bölgesel ve ulusal müsabakalara, konserlere ve birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını anlattı. Akgül, "5 bin kişilik kapalı spor salonunun proje alanı 16 bin metrekare. İki adet fitness salonu, 524 araçlık otoparkı ile Mamak'a yakışır dev bir tesis olarak hizmet veriyor. Yatırımın toplamı 22 milyon. Bunun 3 milyonunu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto'dan aldık. Kalanın tamamını belediye imkanlarıyla karşıladık" dedi.

Bu sene basketbolda da 2. Lig'de mücadele edeceklerini ifade eden Akgül, "Bizim asıl gayemiz altyapıyı kurmaktı ve bunu başardık. Bunun haricinde gençler liginde minikler ve yıldızlarda takımlarımız var. Minikler ve yıldızlarda takımımız oynuyor" dedi.

BİREYİN FARKLI ALANLARA YÖNELMESİ'

Bireysel sporlara dikkat çekerek, "Sayokan'ın merkezi Başak Gençlik Merkezidir" diyen Akgül, "Sayokan bir Türk savunma sanatı... Teakwondodan ve karateden daha farklı.. Bireyin ahlakından başlanarak yetiştirilmesi gerekiyor. Her yaş grubuna hitap ediyor bu spor. Dolayısıyla buradaki amacımız da bireyin farklı alanlarda herkesin kendi tercihine göre sporuna destek vermek" dedi. Gençlere büyük önem verdiğini söyleyen Başkan Akgül, ücretsiz kurslardan tüm gençlerin faydalanmasını istedi.