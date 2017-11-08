Gençlerbirliği günü çift antremanla kapattı
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GENÇLERBİRLİĞİ GÜNÜ ÇİFT ANTREMANLA KAPATTI

Gençlerbirliği günü çift antremanla kapattı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren  Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı.

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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren  Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah bölümünde ısınma koşusu ve topla ısınma ile antrenmana başlayan futbolcular daha sonra şut çalışması yaptı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman 7’ye 7 dar alan çift kale maç ile tamamlandı.

Akşam antrenmanına da aynı şekilde ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman son bölümde yapılan taktik çift kale maç ile noktalandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Serdar Özkan ve Halil İbrahim Pehlivan’ın yanı sıra milli takımda olan Siarhei Palitsevich katılmadı. Nihat Şahin akşam yapılan antrenmanda fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

 

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