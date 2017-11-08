ANKARA TAKIMLARI YÖNÜNÜ ÇİZME AREFESİNDE

Ankaragücü, en kritik deplasmanlardan birinden galip dönerken, hem takım oyunu hem de forvetlerinin formu ile zirveye göz diktiğini ortaya koydu.



Osmanlıspor, puan olarak fazla bir kazanç elde edemedi ancak geleceğe umut taşıması açısından beraberlik farklı bir motivasyon sağlayabilir.

SORULAR

1- Rüzgarı arkasına alan Ankaragücü, ilk 3 maçın ikisinde, rakiplerinden Giresunspor’la deplasman, Ümraniye ile içerde oynayacak. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz ?

2- Fenerbahçe maçından bir puan çıkaran Osmanlıspor, fikstürde, korku tüneli diye nitelenen bölümden geçiyor. Tünelin ucunda ışığı görebilme ihtimali sizce nedir?

3- Gençlerbirliği, biri derbi olmak üzere üç müsabakasını da Ankara’da oynayacak. Son maçtaki görüntü, bu karşılaşmalar öncesinde size takımla ilgili umut veriyor mu ?

Özgür Şahiner: Mesut Bakkal’ın (boyumuzun ölçüsünü aldık), Vedat Muriç’in, (kelimelerle motive olamazsınız) sözleri önemli. Bazen, takım içindeki tartışma ve kavgalar sizi olumlu sonuca götürebilir.

Eray Görgülü: Ligde kritik virajları geçerken, kolay gibi görünen maçlar, her zaman daha zor olur. Sarı-lacivertliler, iki kritik maçı düşünürken, denizli maçında rehavet yaşarsa, kayıp gelebilir.

Deniz Gürel: Lig yarışında şu unutulmamalı. Büyüklerden aldığınız puandan daha çok rakiplerinizden aldıklarınızla lige tutunabilirsiniz. Osmanlı da ligde kalmak istiyorsa rakiplerini yenebilmeli.

Fatih Tekeci: Kızılay’da 11 kişiye Gençlerbirliği’nden futbolcu sorulsa, cevaplardan 11 kurulamaz. Kriz dönemlerinin adamı İlhan Cavcav’sız takım, adını taşıyan sezonda umut vermiyor.

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Başkent’in üç takımı aradan sonra zorlu bir periyoda giriyor. Gençlerbirliği; Kayserispor (i), Osmanlıspor (derbi), Demir Grup Sivasspor (i), Osmanlıspor; Trabzonspor (d), Gençlerbirliği (derbi), Medipol Başakşehir (d), Ankaragücü ise Denizlispor (i), Giresunspor (d) ve Ümraniyespor (i) maçları oynayacak. Süper Lig ekipleri, ateş hattından uzaklaşma, Ankaragücü ise TFF 1.Ligde zirve yarışında öne geçme hedefinde. Ülkemizdeki iklim şartları zorlaştıkça, ligin şartları da zorlaşıyor. Her puanın, her golün hesabının çok daha ince yapıldığı dönemden geçiyoruz. Sonraki süreç takımlarımıza ne getirir, Hürriyet Ankara Futbol Masası ekibinin görüşlerini aldık.

OSMANLI PENALTI ATAMADI

Süper Lig’deki 11 haftada sadece Osmanlıspor lehine “penaltı düdüğü” çalınmadı. 99 maçta hakemler, 44 kez penaltı noktasını gösterdi. Kullanılan penaltı atışlarından 7’si kaçarken, 37’sinde top filelerle buluştu. Süper Lig’de 8 puan ve averajla 17. sırada yer alan Osmanlıspor, 11 haftada penaltı kullanmayan tek takım oldu. Başkent ekibi, ayrıca aleyhine en fazla “penaltı düdüğü” çalınan takım sıralamasında Trabzonspor ile başı çekti. Osmanlıspor penaltılardan kalesinde 4 gol gördü. Kaleci, Karcemarskas, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında penaltılarda gole izin vermedi.

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Özgür ŞAHİNER

EN AZ 4 PUAN

1- Ankaragücü’nde artık taşlar oturdu, sistem işliyor. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteği ile iç saha avantajını en iyi kullanan takımlardan biri. Çaykur Rize ve Eskişehir gibi iki önemli deplasmanda, rakip baskısını kırıp galibiyete ulaşması, takımın hem kalitesini hem de kendine olan öz güvenini gösteriyor. Giresun ve Ümraniye, önde olsalar da Ankaragücü iki ekiple başa çıkacak, sahadan istediği sonucu alacak güçte. 2 maçtaki beklentim en az 4 puan yönünde.

İŞLERİ KOLAY DEĞİL



2- Büyüklerden puan almak motivasyon açısından önemli ancak bu sezon kaos içindeki Fenerbahçe’den bir puan çıkarmak çok da abartılmamalı. Takım, bir toparlanma yaşarken, şimdi en can yakıcı maçlar serisinin içinde kaldı. Ekstra puanlara ihtiyaç duyduğu dönemde, ekstra iki rakip ve derbi oynayacaklar. 11 haftada 8 puan toplayan takımın, devre arasına 16-17 puanla girmesi gerek ki umudunu korusun. İşlerinin hiç kolay olmadığı ortada.

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STRATEJİ ÖNEMLİ

3- Galatasaray karşısındaki görüntünün bir daha tekrarlanmayacağı, takımın, milli maç arasından sonra ligde kaderini belirleyecek maçlara daha hırslı çıkacağı inancındayım. 3 müsabakanın da Ankara’da olması avantajı mı ? Geride kalan bölümde toplanan 8 puanın 7’sinin içeride alındığı düşünüldüğünde, avantaj olarak değerlendirilebilir. Fakat, Malatyaspor karşısındaki futbol da unutulmuş değil. Mesut Bakkal’ın stratejisi sonucun belirleyicisi olacak.

Eray GÖRGÜLÜ

REHAVETE DİKKAT!

1- Ligde kritik virajları geçerken, kolay gibi görünen maçlar, her zaman daha zor olur. Sarı-lacivertliler, son haftalarda gösterdiği performansıyla üst sıralara tırmanmayı başardı. Önlerindeki üç maçlık seri ise çok daha kritik. Bu serinin en kolay rakibi ise önümüzdeki hafta karşılaşacağı Denizlispor gibi görünüyor. Futbolcular eğer rehavete kapılırsa, Denizlispor karşısında kayıp yaşanabilir. Önce bu engel sorunsuz aşılmalı.

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IŞIK KARARIYOR

2 - Fenerbahçe maçında son dakikada gelen beraberlikteki genel kanı, Osmanlıspor’un başarısı değil de Fenerbahçe’nin başarısızlığı olarak değerlendiriliyor. Bu haftaki oyunla, ligin herhangi bir rakibi karşısında alınacak bir puan mucizeydi, mucize oldu. Bundan sonra mucize olur mu ? Mor-sarılı ekibin ilk devrenin sonuna kadar oynayacağı rakiplere baktığımızda, olmaz gibi duruyor. Osmanlıspor için tünelin ucundaki ışık git gide kararıyor.

EVİNDE UMUTLU

3- Gençlerbirliği’nin önümüzdeki üç maçı Ankara’da oynayacak olması bir avantaja dönüşebilir. Çünkü, kırmızı-siyahlılar şu ana kadar ne kadar kötü gitse de evindeki istatistikler en azından biraz umut veriyor. Milli maçlar nedeni ile lige verilecek arada iyi bir şekilde hazırlanılır ve Kayserispor karşısında üç puan alınırsa, Gençlerbirliği ışığı görür. Sonraki rakip ise Osmanlıspor. Gençlerbirliği, Kayseri engelini aşarsa, derbi mücadelesinde Osmanlıspor karşısında da galip gelir.

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Deniz GÜREL

KADROSU DAHA İYİ

1- Ankaragücü’nde işler yolunda gidiyor. Kolay bir fikstürü olmamasına rağmen, muhtemel rakiplerini ya yendi ya yenilmedi. Şimdi ise ligin zirvesindeki iki sürpriz takımla önemli maçlar yapacak. Kadro kalitesi olarak ikisinden de üstün. Zirvedeki sıralamayı belirleyecek iki maçta, Ankaragücü için 4 puanın altı başarısızlık olur. Giresun deplasmanından en az 1 puan, bu zamana kadar kolay bir fikstürle liderlikte olan Ümraniye maçında, içerde galibiyet bekliyorum. Ama önce Denizlispor’u yenerek işe başlamalılar.

RAKİPLERDEN PUAN ALMALI

2- Osmanlıspor’un Fenerbahçe önünde aldığı bir puan motivasyon açısından önemli. Bu maçın üzerine Trabzon deplasmanı ise büyük şanssızlık. Karadeniz temsilcisinin de puana ihtiyacı var ve yeni bir dönemden geçiyor. Osmanlı’nın işi çok zor. Puan alırsa büyük başarı. Ligde kalma yarışında şu unutulmamalı. Büyük takımlardan aldığınız puandan daha çok rakiplerinizden aldıklarınızla lige tutunabilirsiniz. Osmanlı da ligde kalmak istiyorsa rakiplerini yenebilmeli.

ARADA UÇURUM VAR

3 - Maçın 5-1’lik skoru ağır ancak bir Galatasaray’ın kadrosuna bakıyorum, bir Gençlerbirliği’nin, iyi ki sarı-kırmızılıların 10 gole ihtiyacı yoktu. Yoksa, farkın daha da açılması önünde hiç bir engel bulunmuyordu. Mesut Hoca’nın da yapacağı bir şey yok. Arada uçurum var. Ligin başından beri söylüyorum. Devre arasına, transfer takviyesi yapılana kadar düşme hattının üstüyle farkın açılmaması sağlanmalı. Önümüzdeki üç maç, bunun için iyi bir fırsat ama bu kadroyla ne kadar olur, izleyip göreceğiz.

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Fatih TEKECİ

GÜCÜNÜ KABUL ETTİRDİ

1- A.Gücü’nün, ligin 5. haftasında Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan 7 maçlık yenilmezlik serisi gösteriyor ki, bu takım ‘şampiyon’luğun en büyük adayı. Oynadığı futbolla bunu rakiplerine de kabul ettirdi. Giresunspor deplasmanı zor geçecektir. Ancak Karadeniz ekibi bu rüzgârı sadece yavaşlatır, durduramaz. Sürpriz lider Ümraniyespor ise 19 Mayıs’ta erken teslim olur. Lig’de de düşüşe geçer.

BU TÜNEL YUTABİLİR

2 - Osmanlıspor, Fenerbahçe karşısında aldığı 1 puana sevinebilecek durumda değil. İyi bir kadrosu, göze hoş gelen futbol anlayışı var. Evinde oynadığı futbolun karşılığı yerde değiller. Sıkıntısı, ligde halen iki maç üst üste beraberliği dahi elde edememesi. Puan aldığı her maçın sonrasında mağlup oldu. Gelecek haftalarda, Mehter Takımı gibi iki ileri-bir geri gitmeyi başarabilse, lige tutunur. Aksi durumda bu tünel, Osmanlıspor’u yutar.

CAVCAV’SIZ UMUT VERMİYOR

3 - Gençlerbirliği’nin, Galatasaray karşısında aldığı 5-1’lik mağlubiyette, olumlu/doğru yaptığı tek şey 6. golü yememesiydi. Onun dışında maalesef yoktular. Bu kadroyla Mesut Bakkal’ın yapabilecekleri de sınırlı. Bugün, Kızılay meydanında 11 kişiye Gençlerbirliği’nden futbolcu sorulsa, verilecek cevaplarla bir 11 kurulamaz. Kriz dönemlerinin adamı İlhan Cavcav’sız Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Sezonu’nda bana hiç umut vermiyor.