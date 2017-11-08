Gençlerbirliği'nde Serdar Özkan'dan kötü haber
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SERDAR ÖZKAN'DAN KÖTÜ HABER

Gençlerbirliği'nde Serdar Özkan'dan kötü haber

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile yaptığı maçta sakatlanan Serdar Özkan'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Gençlerbirliği'nin Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile yaptığı maçta sakatlanan Serdar Özkan'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulübün doktoru Gürhan Dönmez, yaptığı açıklamada Galatasaray maçının 43. dakikasında sakatlanan ve sarı-kırmızılı taraftarların protestosuna maruz kalan Serdar Özkan'ın çekilen MR sonuçlarında "sol üst adalesinde ikinci derece yırtık" tespit edildiğini belirtti.

Dönmez, Serdar'ın tedavisi nedeniyle takımla çalışamayacağını ve bu sürecin 6 haftayı bulabileceğini kaydetti.
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