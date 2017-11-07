2017-2018 sezonunda 3. ligde boy gösteren Ziraat Bankası Spor Kulübü 1. ve 2. Ligde en genç kadroya sahip olma unvanını taşıyor.

Alt yapılarındaki oyuncu zenginliği ile dikkat çeken Ziraat Bankası, gerçekleştirmiş olduğu 3 lig 3 takım projesi ile oyuncularının A takımlar seviyesine gelmesinde ve ligde maç tecrübesi kazanmaları adına önemli bir katkı sağlıyor.

Proje kapsamında her sezon milli takımlar ve A takımlara oyuncular göndermeyi hedefleyen Ziraat Bankası geride bıraktığımız sezon bu projede mücadele eden Enes Atlı ve Burhan Zorluer’i A takıma kazandırmayı başardı.

Foto Albümü LİGİN EN GENÇ TAKIMI ZİRAAT BANKASI 4 FOTO

Ziraat Bankası Spor Kulübü 1. Ligde Genç Takım ve Yıldız Takım oyuncuları 2. Lig takımı Yıldız Takım ve Küçük Takım oyuncuları ile boy gösteriyor.

1.2. ligde yabancı ve kendilerinden yaşça büyük tecrübeli oyunculara karşı mücadele eden Ziraat Bankası 1. ligde 17,7 yaş ortalaması ile 2.lig takımı ise 15,6 yaş ortalaması ile mücadele ediyor.

2016-2017 sezonunda 1.lig takımı ligi 2. sırada 2.lig takımı ligi 3. sıralarda bitirme başarısı gösterdi.