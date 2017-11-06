HAYATİ SOYDAŞ İLE YOLLAR AYRILDI...

Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ama alınan kötü sonuçlar ile zirve mücadelesinden uzaklaşan Etimesgut Belediyespor'da teknik direktör Hayati Soydaş ile yollar ayrıldı.
Evinde Tokatspor'a 2-1 yenilerek 11'nci haftada 1 maç eksiği ile 10 puan toplayabilen Etimesgut Belediyespor'da teknik direktör Hayati Soydaş karşılaşma sonrası istifasını sundu.
Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın Soydaş'ın istifasını kabul ettiği ve yeni hoca çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Takımı yarın altyapı antrenörlerinin çalıştıracağı öğrenilirken ilk planda teknik direktör adayı olarak Ahmet Yıldırım, Aykan Atik, Cafer Aydın, Tolga Doğantez, Ergün Pembe, Tolgay Kerimoğlu ve Ersin Aka'nın isimleri geçiyor...
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