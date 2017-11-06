Hayati Soydaş ile yollar ayrıldı...
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HAYATİ SOYDAŞ İLE YOLLAR AYRILDI...

Hayati Soydaş ile yollar ayrıldı...

Etimesgut Belediyespor'da Hayati Soydaş ile yollar ayrıldı...

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Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ama alınan kötü sonuçlar ile zirve mücadelesinden uzaklaşan Etimesgut Belediyespor'da teknik direktör Hayati Soydaş ile yollar ayrıldı.

Evinde Tokatspor'a 2-1 yenilerek 11'nci haftada 1 maç eksiği ile 10 puan toplayabilen Etimesgut Belediyespor'da teknik direktör Hayati Soydaş karşılaşma sonrası istifasını sundu.

Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın Soydaş'ın istifasını kabul ettiği ve yeni hoca çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Takımı yarın altyapı antrenörlerinin çalıştıracağı öğrenilirken ilk planda teknik direktör adayı olarak Ahmet Yıldırım, Aykan Atik, Cafer Aydın, Tolga Doğantez, Ergün Pembe, Tolgay Kerimoğlu ve Ersin Aka'nın isimleri geçiyor...

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3
Etosuz
6 Kasım 201719:43
Herkese bi kılıf uydurmuşun kardaş eteğindeki taşı dökte görelim bari
2
Tahsin
6 Kasım 201717:50
Bu hocalarin hicbirinin pro lisansi yoktur nasi olacak simdi kiralik lisanslami sahaya cikacaklar ayip be
1
Etolu
6 Kasım 201716:15
Ya akilli olun cafer kim futbolcudan sigara dilenen para isteyen tolga kim futbolcuya kufur eden kendiyle kavga eden ergun pembe buguneladar me yapmis Allah Alllah
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