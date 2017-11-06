AVRUPA ŞAMPİYONU YENİMAHALLE'DE

Ampute Milli Futbol Takımı'nın yeni evi Yenimahalle

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar 2012 yılında yapımı tamamlanan Ampute Futbol Tesislerini Avrupa Şampiyonu olan milli takıma tahsis edeceklerini açıkladı.

Avrupa Şampiyonu olarak, dünya spor tarihine altın harflerle geçen Ampute Milli Futbol Takımı’nı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar makamında ağırladı.

Şampiyon futbolcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Fethi Yaşar, Türkiye'de tek, dünyada ise sadece bir örneğinin Brezilya'da bulunduğu ampute futbol için özel olarak hazırlanmış stadı milli takıma tahsis etmek için gerekli çalışmalara başladıklarının müjdesini verdi. Ampute Futbol Avrupa Şampiyonu olarak tüm ülkenin göğsünü kabartan Ampute Futbol Milli Takım’ı tahsis işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından yeni şampiyonluklara Yenimahalle’de hazırlanacak.

Teknik direktör Uğur Özcan ve takım kaptanı Osman Çakmak'la beraber futbolculardan Alican Kuruyamaç, Barış Telli, Osman Çakmak, Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Mehmet Yunsur, Muhammet Yeğen, Kemal Güleş ve Feyyaz Gözaçık'ın bulunduğu ziyarette Başkan Yaşar, sporcularla tek tek tokalaşırken, Türkiye'ye yaşattıkları gurur için teşekkür etti.

Ülkenin birlik ve beraberliğine önemli katkı yaptınız

Ampute Futbol Milli Takımı’nın, Avrupa Şampiyonluğuyla Türkiye'nin birlik ve beraberliğine katkı yaptıklarına değinen Başkan Yaşar, "Başarınızla gururlandık. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine önemli katkı yaptınız. Umarım bu zaferler diğer spor branşlarına da yansır. Çalışınca oluyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Foto Albümü Avrupa şampiyonu Yenimahalle'de 9 FOTO

Fethi Yaşar'dan tesis jesti

Ampute sporuna önemli katkıda bulunduklarını söyleyen Yaşar, "Karınca kararınca Ampute sporuna destek olduk. Türkiye'de sınırlı sayıda olan Ampute tesislerinden birini biz yaptık. Uluslararası standartlarda olan bu tesis, artık Ampute Milli Futbol Takımı'mıza hizmet edecektir" dedi.

Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen sporcular yetiştireceğiz

Çağdaş toplumların kalkınmasında sporun önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Fethi Yaşar, "Çağdaş toplumların kalkınmasında spor çok önemli bir yer tutuyor, bu doğrultuda spora ve sporculara her zaman destek oluyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin, spora yönelmesi ve gelişimi için yatırımlar yapıyoruz. İki tane FIFA standartlarında futbol sahası yaparak hizmete sunduk. Yüzme havuzlarımız 20 bin üyesiyle tam randımanlı çalışıyor. Kapalı spor salonunun temellerini attık. İnşallah bu yatırımların meyvesini alıp ülkemize faydalı, bilinçli, Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen sporcular yetiştireceğiz" diye konuştu.

Ampute Sporu federasyon olmalı

Ampute sporunun ayrı bir federasyon adı altında devam etmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine devam eden Yaşar, "Amputenin ayrı bir federasyon çatısı altında devam etmesi gerekiyor. Kazanılan başarı bize yetmemeli, bu sporun ilerlemesi, alttan gelecek olan nesillerin yetişmesi için çok önemli bir nokta. Ampute federasyonu düşüncesini yürekten destekliyorum, yetkililere de konuyu ileteceğim" diyerek sözlerini bitirdi.

Kaptandan teşekkür

Kendilerine verilen destekten ötürü çok mutlu ve umutlu olduklarını söyleyen Takım kaptanı Osman Çakmak, "Biz bir yol açtık, arkamızdan gelecek gençlerimizin bizden bayrağı alması, kazandığımız başarıları devam ettirmesi ve açtığımız yoldan devam etmeleri gerekiyor. Bu doğrultuda tesisleşme ve organizasyon çok önemli. Çıkılan yolun en başından beri bizlerden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen ve son olarak da Ampute tesisini bizlere hizmete sunan, Fethi başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gelecek için çok umutluyuz" diye konuştu.

Yaşar'a imzalı forma

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen sohbet sonrası futbolcular, Başkan Fethi Yaşar'la fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. Futbolculardan Fatih Şentürk, özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.

Ziyaretin sonunda teknik direktör ve oyuncular Yaşar'a tüm takım imzalı milli formayı hediye etti.