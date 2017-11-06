ANKARAGÜÇLÜLER, TAKIMLARINI COŞKUYLA ÜMİTKÖY'DE KARŞILADI

Foto Albümü Ankaragüçlüler, takımlarını coşkuyla Ümitköy'de karşıladı (05.11.2017) 26 FOTO

TFF 1. Lig’de liderlik yarışı veren Ankaragücü, zorlu Eskişehirspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönerek camiasını sevince boğdu.

Eskişehir Valiliği, iki takım arasında uzun yıllardır süre gelen sert çekişme nedeniyle Ankaragücü taraftarlarının, Yeni Eskişehir Stadyumu’nda maç izlemesini yasaklamıştı. Maçın ilk golünü atan Kenan Özer de yasak nedeniyle yerini alamayan sarı-lacivertli taraftarların oturması düşünülen boş tribünlere giderek gol sevincini yaşadı ve ekran başında maçı izleyen Başkent ekibinin taraftarlarının gönlünü fethetti.

Ankaragücü’nün galibiyetinin ardından kutlamalara başlayan taraftarlar, Ümitköy kavşağında bulunan köprünün altında buluşarak takım otobüsünü bekledi. Yaklaşık 750 Ankaragüçlü, takım otobüsünü meşalelerle ve tezahüratlarla karşılayarak galibiyet coşkusunu, oyuncularla ve teknik heyetle paylaştı. Bu görkemli karşılaşma sonrasında takım kafilesini taşıyan otobüste bulunan kişilerin gözündeki mutluluk göze çarptı.

Ankaragücü’nün en etkili tribün gruplarından olan Gecekondu’nun Basın Sözcüsü Serhat Kahveci, bu coşku ve heyecan dolu buluşmayı takip eden Ankara’daki tek medya kuruluşu olan Klasspor mikrofonlarına konuştu. Kahveci, “Eskişehirspor maçı, bizim için şeref maçıydı. Eskişehir’e gitmek istiyorduk ama yasak nedeniyle olmadı. Hem Ankaragücü’nün başarısı hem de Eskişehir’de gösterilen kahramanlıktan dolayı takım otobüsünü karşıladık. Bu soğukta taraftarlarımız sıkıntı çekmesin diye bu organizasyonu başta iptal etmiştik ama yoğun talep olunca takım otobüsünü boş olsa bile karşılamak istedik ve bunu başardık. Takımımız iyi gidiyor, Denizlispor maçına kadar Passolig sayısını 25.000’e çıkarmamız lazım” diye konuştu.