Göztepe 1 - Beşiktaş 3
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GÖZTEPE 1 - BEŞİKTAŞ 3

Göztepe 1 - Beşiktaş 3

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Göztepe ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

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Göztepe 1 - Beşiktaş 3

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Göztepe ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Göztepe: Beto, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Adama Traore, Leo Schwechlen, Yoan Gouffran, Selçuk Şahin (83' Doğanay Kılıç), Andre Castro, Tayfur Bingöl (57' Ömer Şişmanoğlu), Halil Akbunar (76' Axel N'gando), Nabil Ghilas

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gökhan Gönül (61' Gary Medel), Ryan Babel, Ricardo Quaresma (88' Alvaro Negredo), Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Anderson Talisca (80' Necip Uysal), Cenk Tosun

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Volkan Bayarslan

Goller: DK 7: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 47: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 53: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 66: Nabil Ghilas (Göztepe)

Sarı Kartlar: DK 75: Pepe (Beşiktaş), DK 89: Ömer Şişmanoğlu (Göztepe)

Kırmızı Kart: DK 86: Leo Schwechlen (Göztepe)

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