GÖZTEPE 1 - BEŞİKTAŞ 3

Göztepe 1 - Beşiktaş 3
Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Göztepe ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.
Göztepe: Beto, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Adama Traore, Leo Schwechlen, Yoan Gouffran, Selçuk Şahin (83' Doğanay Kılıç), Andre Castro, Tayfur Bingöl (57' Ömer Şişmanoğlu), Halil Akbunar (76' Axel N'gando), Nabil Ghilas
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gökhan Gönül (61' Gary Medel), Ryan Babel, Ricardo Quaresma (88' Alvaro Negredo), Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Anderson Talisca (80' Necip Uysal), Cenk Tosun
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Volkan Bayarslan
Goller: DK 7: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 47: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 53: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 66: Nabil Ghilas (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 75: Pepe (Beşiktaş), DK 89: Ömer Şişmanoğlu (Göztepe)
Kırmızı Kart: DK 86: Leo Schwechlen (Göztepe)
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