Demir Grup Sivasspor 2 - Atiker Konyaspor 1
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DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - ATİKER KONYASPOR 1

Demir Grup Sivasspor 2 - Atiker Konyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.

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Demir Grup Sivasspor 2 - Atiker Konyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.

Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet, Mattias Bjarsmyr, Vitali Dyakov, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan (56' Mert Hakan Yandaş), Sergiy Rybalka (85' Carl Medjani), Arouna Kone, Emre Kılınç, Thievy Bifouma (69' Rıdvan Şimşek)

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Ali Turan (52' Selim Ay), Nejc Skubic, Petar Filipovic, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia (86' Musa Araz), Moryke Fofana (65' Lebogang Manyama), Deni Milosevic, Malick Evouna

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek

Goller: DK 8: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 16: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 58: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 12: Eren Albayrak (Atiker Konyaspor), DK 90: Musa Araz (Atiker Konyaspor)

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