ADANASPOR 3 - ÇAYKUR RİZESPOR 2

Adanaspor 3 - Çaykur Rizespor 2
TFF 1.Lig 11. haftasında Adanaspor ile Çaykur Rizespor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 3-2 kazandı.
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Tevfik Altındağ, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Didi, Vladimir Koman, Renan Foguinho, Bekir Yılmaz (83' Sercan Kaya), Magaye Gueye (68' Abdulaziz Solmaz), Bahattin Köse, Oğuz Han Aynaoğlu (61' Vinicius)
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Alexander Milosevic, Davide Petrucci, Recep Niyaz, Marwane Saadane, Oğulcan Çağlayan (57' Süleyman Koç), Braian Samudio, Leonard Kweuke (88' Halil İbrahim Sönmez)
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Osman Gökhan Bilir, Kadir Sağlam
Goller: DK 20: Vladimir Koman (Adanaspor), DK 32: Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor), DK 40: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 79: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 89: Bahattin Köse (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 66: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 80: Bekir Yılmaz (Adanaspor), DK 90: Alexander Milosevic (Çaykur Rizespor), DK 90: Didi (Adanaspor)