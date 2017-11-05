İşte Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 11. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Vıtaly Dyakov, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Delvin Chanel Ndınga, Sergıo Ramon Rocket Alvarez

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Malıck Evouna, Denı Mılosevıc, Moryke Fofana, Petar Fılıpovıc, Mehdi Bourabıa, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek

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