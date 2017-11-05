Göztepe - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Göztepe - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

399 Okunma

Göztepe - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:30'da başlayacak Göztepe - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 11. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Leo Schwechlen, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Nabıl Ghılas, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl, Yoan Patrıck Gouffran

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Atıba Hutchınson, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Volkan Bayarslan

﻿

Göztepe 1 - Beşiktaş 3
Caner Erkin'in 6 maçlık cezası onandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı
Devler Ligi'nde rekorlar haftası
Beşiktaş'ta sakatların durumu
Süper Lig'de haftanın hakemleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿