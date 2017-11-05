GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Göztepe - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:30'da başlayacak Göztepe - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 11. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Leo Schwechlen, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Nabıl Ghılas, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl, Yoan Patrıck Gouffran
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Atıba Hutchınson, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Volkan Bayarslan
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