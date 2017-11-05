Evkur Y.Malatyaspor 0 - M.Başakşehir 2
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EVKUR Y.MALATYASPOR 0 - M.BAŞAKŞEHİR 2

Evkur Y.Malatyaspor 0 - M.Başakşehir 2

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile M.Başakşehir Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-0 kazandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 0 - M.Başakşehir 2

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile M.Başakşehir Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-0 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Nacer Barazite (60' Issiar Dia), Adem Büyük, Murat Yıldırım, Sadio Diallo, Michael Pereira (73' Turgut Doğan Şahin), Khalid Boutaib (81' Batuhan Altıntaş)

Teknik Direktör: Erol Bulut

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Gökhan İnler, Eljero Elia (76' Kerim Frei), Marcio Mossoro (83' Stefano Napoleoni), Hakan Özmert, Edin Visca, Emmanuel Adebayor (87' Mevlüt Erdinç)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 22: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 90: Mevlüt Erdinç (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 69: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 74: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Junior Caiçara (M.Başakşehir)

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