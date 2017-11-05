ANKARAGÜCÜ, ESKİŞEHİRSPOR'U 3'LEDİ!

Eskişehirspor 1 - MKE Ankaragücü 3
TFF 1.Lig 11. haftasında Eskişehirspor ile MKE Ankaragücü, Yeni Eskişehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz (79' Andaç Güleryüz), Jerry Akaminko (66' Uğur İnceman), Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Hürriyet Güçer, Hasan Ayaroğlu, Chikeluba Ofoedu (66' Kaan Kanak), Hasan Hüseyin Acar, Bruno Mezenga
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay (46' Altay Bayındır), Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Kenan Özer (84' Enes Kubat), Arif Morkaya, Anton Putsila (89' Doka Madureira), İlhan Parlak, Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral, Ramazan Keleş
Goller: DK 44: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 60: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 90: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 90: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 31: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 45: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), DK 66: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 67: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 71: Bilal Aziz (Eskişehirspor)