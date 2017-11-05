Ankaragücü, Eskişehirspor'u 3'ledi!
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ANKARAGÜCÜ, ESKİŞEHİRSPOR'U 3'LEDİ!

Ankaragücü, Eskişehirspor'u 3'ledi!

TFF 1.Lig 11. haftasında Eskişehirspor ile MKE Ankaragücü, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.

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Eskişehirspor 1 - MKE Ankaragücü 3

TFF 1.Lig 11. haftasında Eskişehirspor ile MKE Ankaragücü, Yeni Eskişehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz (79' Andaç Güleryüz), Jerry Akaminko (66' Uğur İnceman), Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Hürriyet Güçer, Hasan Ayaroğlu, Chikeluba Ofoedu (66' Kaan Kanak), Hasan Hüseyin Acar, Bruno Mezenga

Teknik Direktör: Yücel İldiz

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay (46' Altay Bayındır), Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Kenan Özer (84' Enes Kubat), Arif Morkaya, Anton Putsila (89' Doka Madureira), İlhan Parlak, Mehmet Umut Nayir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral, Ramazan Keleş

Goller: DK 44: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 60: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 90: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 90: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 31: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 45: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), DK 66: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 67: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 71: Bilal Aziz (Eskişehirspor)
 

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Çubuk beyi
6 Kasım 201700:11
Taktik bir maçtı bütün takımı ve teknik heyeti kutlamak gerekli eksiklerle beraber iyi bir galibiyetti adım adım liderliğe gidiyoruz. Ankaragücü ait olduğu yere gelecektir.
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Cankirili Simsar Seco
5 Kasım 201718:17
Geliyor Sampiyon geliyor..Bu takim acimasiz,sert,savasci, dirayetli takim ..Bir Sampiyon gibi oynuyoruz. Ilk yariyi lider bitirelim gerisi gelir insallah
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