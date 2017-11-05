Melih Gökçek, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu...
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MELİH GÖKÇEK, FENERBAHÇE MAÇI SONRASI KONUŞTU...

Melih Gökçek, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu...

Osmanlıspor - Fenerbahçe maçı sonrası İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Melih Gökçek, “Galibiyet bizim hakkımızdı” dedi.

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Osmanlıspor - Fenerbahçe maçı sonrası İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Melih Gökçek, “Galibiyet bizim hakkımızdı” dedi. 

 

http://fanatik.mncdn.net/videos2/videos/GALIBIYET_MELIHGOKCEK_04111_800.mp4

 

Kaynak: Fanatik
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