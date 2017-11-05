ADANASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adanaspor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 11. haftasında Adanaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan Rodrıgues Da Sılva, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Vlagyımır Koman, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Davıde Petruccı, Leony Leonard Kweuke, Recep Niyaz, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Akkan, Goran Alexander Sjöström Mılosevıc, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Osman Gökhan Bilir, Kadir Sağlam
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