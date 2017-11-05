İrfan Buz: 2 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz
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İRFAN BUZ: 2 PUANI KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

İrfan Buz: 2 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor, 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. Son haftalardaki çıkışını sürdüren Osmanlıspor, Fenerbahçe'ye karşı da güzel oyununu sürdürdü ve 1 puanın sahibi oldu. Maç sonu İrfan Buz, açıklamalarda bulundu.
 

İrfan Buz'un açıklamaları şu şekilde: 
 

 

Maç boyunca coşkulu, basan, kendine güvenen Osmanlıspor vardı. Son anda puan aldığımız için sevinçliyiz ama 2 puanı da kaybettiğimiz için üzgünüz. Maç boyunca coşkulu, basan, kendine güvenen bir Osmanlıspor vardı sahada. Fazlasıyla hak ettiğimiz bir puanı aldık.
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