İRFAN BUZ: 2 PUANI KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. Son haftalardaki çıkışını sürdüren Osmanlıspor, Fenerbahçe'ye karşı da güzel oyununu sürdürdü ve 1 puanın sahibi oldu. Maç sonu İrfan Buz, açıklamalarda bulundu.



İrfan Buz'un açıklamaları şu şekilde:



Maç boyunca coşkulu, basan, kendine güvenen Osmanlıspor vardı. Son anda puan aldığımız için sevinçliyiz ama 2 puanı da kaybettiğimiz için üzgünüz. Maç boyunca coşkulu, basan, kendine güvenen bir Osmanlıspor vardı sahada. Fazlasıyla hak ettiğimiz bir puanı aldık.