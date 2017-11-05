Ziraat Bankası, Afyon'dan 3 puanla dönüyor
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ZİRAAT BANKASI, AFYON'DAN 3 PUANLA DÖNÜYOR

Ziraat Bankası, Afyon'dan 3 puanla dönüyor

Efeler Ligi’nde 8.hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Afyon Belediye’nin konuğu oldu.

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Efeler Ligi’nde 8.hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Afyon Belediye’nin konuğu oldu. Afyon Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı. Karşılaşmanın setleri 19-25,18-25, 19-25  Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.

Rakibine karşı etkili bir performans sergileyen Ziraat Bankası bu karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 25’e yükseltti namağlup liderliğini sürdürdü.

 

 

SALON: Afyon Kapalı Spor Salonu

HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Kadir Girente

SETLER: 19-25, 18-25, 19-25

SÜRE: 1 saat 18 dakika


 

AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Caner Çiçekoğlu, Cüneyt Dağcı, Oğuzhan Tarakçı, Mustadavonic, Bahov, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu (L), Mehmet Hacıoğlu, Doğuhan Yapıcı, Burak Köse, Nazım Özbek)

 

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Bartosz Kurek, Emre Savaş, Vojin Cacic, Koray Şahin (Serkan Kılıç (L), Vefa Yılmaz, Burhan Zorluer)

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