HALKBANK, ARKAS'I ELİ BOŞ GÖNDERDİ

Efeler Liginde oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Halkbank, Arkas Spor’u 3-0 yendi.

Halkbank seremoniye, Şemdinli şehitlerinin anısına hazırlanan “Terörü Lanetliyoruz. Güvenlik Güçlerimizin yanındayız” yazılı pankartla çıktı.

Maçın ilk setinde belirleyici unsur servislerdi. Halkbank’ın çok etkili servisleri Arkas’ın manşet almasına ve hücum yapmasına engel oldu. Konuk ekip de çok servis kaçırınca set 25-18’le Halkbank’a geldi: 1-0

İkinci sette biraz daha çekişme yaşandı Defansta çok dikkatli oynayan Mavi-Beyazlı Ankara ekibi, köşeler ve ortadan sayılar buldu. Arkas Spor’un direnci yetmedi. Set 25-21’lik skorla Halkbank’a geldi: 2-0

Halkbank üçüncü sette blok ve defansını da devreye soktu. Arkas Spor’un uzun oyuncularına sayı limiti koyan başkentliler seti 25-17, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Maçın en skorer ismi 19 sayı yapan Hernandez oldu.

Foto Albümü Halkbank, Arkas'ı eli boş gönderdi 3 FOTO

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, Salim Bektaş

Halkbank ANKARA: Nemanja Petric, Emre Batur, Raydel Hierrezuelo. Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Fernando Hernandez, Hasan Yeşilbudak (L), Alperay Demirciler, Mustafa Ramazanoğlu

Arkas Spor: Nikola Jovovic, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Michael Sanchez, Christian Fromm, Mert Matic, Mert Burak (L), Paulo Bravo, Muhammet Kaya

Setler: 25-18, 25-21

Süre: 1.15 (22, 30, 23)