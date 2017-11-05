AKHİSAR BEL. 0 - ALANYASPOR 4

Akhisar Bel. 0 - Alanyaspor 4
Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Akhisar Bel. ile Alanyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 4-0 kazandı.
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro (61' Helder Barbosa), Daniel Larsson, Soner Aydoğdu, Onur Ayık (46' Marvin Emnes), Paulo Henrique (46' Ioan Hora)
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala (80' Berkan Emir), Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Taha Yalçıner (82' Chisamba Lungu), Efecan Karaca, Junior Fernandes (72' Giannis Maniatis), Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Vagner Love
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez, Halil Umut Meler
Goller: DK 8: Junior Fernandes (Alanyaspor), DK 35: Junior Fernandes (Alanyaspor), DK 57: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 76: Vagner Love (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Fabrice N'sakala (Alanyaspor), DK 43: Caner Osmanpaşa (Akhisar Bel.), DK 73: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 89: Ömer Bayram (Akhisar Bel.)
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