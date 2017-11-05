İŞTE EVKUR Y.MALATYASPOR - M.BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Evkur Y.Malatyaspor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 11. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Yalçın Ayhan, Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Nacer Barazite, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Abdoulaye Sadıo Dıallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
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M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Hakan Özmert, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz, Mustafa Öğretmenoğlu
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