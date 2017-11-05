Turgutluspor 0 - Erokspor 1
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TURGUTLUSPOR 0 - EROKSPOR 1

Turgutluspor 0 - Erokspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 11. haftasında Turgutluspor ile Erokspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Erokspor 1-0 kazandı.

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Turgutluspor 0 - Erokspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 11. haftasında Turgutluspor ile Erokspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erokspor 1-0 kazandı.

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Emre Avcı, Mehmet Berber (46' Efşan Geçgin), Muhammed Can, Ramazan Altıntepe (79' Fatih Somuncu), Kadir Torbacı, Oğuz Yıldırım, Ferdi Başoda, Yaşar Yılmaz, Aziz Ceylan (79' Abdullah Berkay Velivar)

Teknik Direktör: Özgün Kaya

Erokspor: Murat Hocaoğlu, Rızvan Şahin, Gökalp Seçal, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Tolga Tekin, Barış Ataş, Emrah Dursun, Safa Çağlar (67' Alper Karaman), Cerem Talha Dinçer, Mert Somay (79' Eray Pazar), Barış Güral (32' Adem Aydın)

Teknik Direktör: İsmail Demirci

Hakem: Enes Kanpara, Turhan Akbaş, Uğur Akalp, Ömer Kocabey

Gol: DK 90: Eray Pazar (Erokspor)

Sarı Kartlar: DK 37: Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Erokspor), DK 45: Barış Ataş (Erokspor), DK 90: Mustafa Özgen (Turgutluspor)

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