SAKARYASPOR 1 - FATİH KARAGÜMRÜK 0

Sakaryaspor 1 - Fatih Karagümrük 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. haftasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 1-0 kazandı.
Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Serdar Ümit Deniz, Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Coşkun Yılmaz, Talha Mayhoş (90' Murat Akın), Fatih Özçelik (46' Ramazan Çevik), Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan, Beykan Şimşek (77' Ramazan Civelek)
Teknik Direktör: Osman Özdemir
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Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Erdinç Çepoğlu, Hüseyin Tokmak, Veli Ortakcı, Hüseyin Öztürk, Taner Yıldız, Burak Göksel, Denis Taşkesen, Serkan Odabaşoğlu (77' Güngör Kaya), Ufuk Akyol, Erkan Sancar (77' Fatih Kuruçuk)
Teknik Direktör:
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Hakem: Veli Karakaya, Mustafa Han, Mehmet Gökhan Ceylan, Ali Akdeniz
Gol: DK 56: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: DK 78: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 89: Serdar Ümit Deniz (Sakaryaspor), DK 90: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor)
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