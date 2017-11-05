AYDINSPOR 1923 1 - KIZILCABÖLÜKSPOR 1

Aydınspor 1923 1 - Kızılcabölükspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 11. haftasında Aydınspor 1923 ile Kızılcabölükspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Aydınspor 1923: Timur Çakıroğulları, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Osman Berk Kınlı, Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak, Mesut Uzun (68' Doğancan Koca), Anıl Can Çalık (46' Emre Yıldırım), Yusuf Yıldırım (86' Uğur Çelik), Habib Uzun
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Haberleri İstatistikleri
Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Ali Helvacı, Mustafa Altun (48' İlyas Ural), Fatih Küçük, Taygun Vurgun, Samet Dağlı (77' Fevzi Can Bozkuş), Melih Vardar (63' Burak Gökbel)
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Levent Aktan, Muhammet Ali Doğan, Kadir Günal, Gökhan Özdemir
Goller: DK 44: Samet Dağlı (Kızılcabölükspor), DK 51: Yusuf Yıldırım (Aydınspor 1923)
Sarı Kartlar: DK 54: Ceyhun Yelkenci (Aydınspor 1923), DK 90: Osman Berk Kınlı (Aydınspor 1923)
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