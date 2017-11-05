OSMANİYESPOR 2 - SULTANBEYLİ BEL. 3

Osmaniyespor 2 - Sultanbeyli Bel. 3
TFF 3.Lig 3.Grup 11. haftasında Osmaniyespor ile Sultanbeyli Bel. 7 Ocak Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 3-2 kazandı.
Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Hüseyin Rüzgar, Kadir Bilimlier, Soner Ergençay, Tufan Deniz Gelen, Ozan Şamiloğlu, Sergen Ekinci, Emrah Bedir
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
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Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Serkan Silan, Mehmet Ali Kıran, Hakan Akbaş, Safa Ali Memnun, Gökhan Cingirt, Göksel Ergün, Dursun Türk, Fatih Dalgıç, Hakan Akman, Anıl Gir
Teknik Direktör: İhsan İdikut
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Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Halil Altun, Akın Karabacak, Halil Erdoğan
Goller: DK 1: Hakan Akman (Sultanbeyli Bel.), DK 13: Hakan Akman (Sultanbeyli Bel.), DK 18: Emrah Bedir (Osmaniyespor), DK 61: Emrah Bedir (Osmaniyespor), DK 80: Hakan Akman (Sultanbeyli Bel.)
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