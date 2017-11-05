Payas Bel. 0 - Çorum Bel. 1
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PAYAS BEL. 0 - ÇORUM BEL. 1

Payas Bel. 0 - Çorum Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 11. haftasında Payas Bel. ile Çorum Bel. Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çorum Bel. 1-0 kazandı.

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Payas Bel. 0 - Çorum Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 11. haftasında Payas Bel. ile Çorum Bel. Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çorum Bel. 1-0 kazandı.

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Arif Güner, Ömer Demircan (34' Gökhan Öztürk), Göktuğ Uzunoğlu (75' Gökhan Çırak), Abdulsamet Kırım, Koray Kurt, Murat Can Bölükbaşı (80' Baran Yardımcı), Tevfik Şanver, Necmi Çoban, İhsan Uğur Göktaş, Gökhan Aydaş

Teknik Direktör:

Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Abdullah Karmil, Yakup Kayış, Tevfik Doğukan Pala, Akın Karaaslan, Taner Gürsoy, Mert Sarı, Özgür Kedikli (86' Selim Dilli), Yasin Dülger (67' Murat Hacıoğlu), Doğan Can Davas, Abuzer Toplu (80' Muhammed Enes Yılmaz)

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ahmet Yaşılak, Ferdi Karadoruk, Aykut Sergin

Gol: DK 68: Abuzer Toplu (Çorum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 28: Ömer Demircan (Payas Bel.), DK 85: Gökhan Öztürk (Payas Bel.)

Kırmızı Kart: DK 40: Koray Kurt (Payas Bel.)

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Payas Bel. 0 - Çorum Bel. 1
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