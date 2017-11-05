UTAŞ UŞAKSPOR 1 - ADLİYESPOR 1

Utaş Uşakspor 1 - Adliyespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 11. haftasında Utaş Uşakspor ile Adliyespor Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım (71' Nurettin Çağlar), Fatih Çolak, Selçuk Yıldırım (79' Özgen Erdem), Ekrem Sütçü, Yavuz Koç (46' Doğan Seçkin Şavkın), Levent Aktuğ, Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
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Adliyespor: Burak Yenen, Oğuzhan Azğar, Serkan Şirin, Caner Özden, Salih Sarıkaya, Deniz Keskin, Mustafa Hüseyin Seyhan (46' Metin İlhan), Mustafa Serkan Koparan (90' Ömer Halis Güven), Faruk Yaldıran, Celal Hanalp, Ali Aydemir (84' Sezgincan Mailmail)
Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Ertuğan, Serhat Sağır, Bekir Yücel, Ali Can Soydal
Goller: DK 49: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor), DK 68: Serkan Şirin (Adliyespor)
Sarı Kartlar: DK 43: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor), DK 45: Salih Sarıkaya (Adliyespor), DK 60: Fatih Çolak (Utaş Uşakspor), DK 72: Ekrem Sütçü (Utaş Uşakspor), DK 74: Nurettin Çağlar (Utaş Uşakspor), DK 87: Burak Yenen (Adliyespor), DK 88: Şemsettin Ender Kılıç (Utaş Uşakspor), DK 90: Ömer Halis Güven (Adliyespor), DK 90: Ersin Aydın (Utaş Uşakspor)
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