TEKİRDAĞSPOR 2 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 3

Tekirdağspor 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 3
TFF 3.Lig 3.Grup 11. haftasında Tekirdağspor ile Büyükçekmece Tepecikspor General Basri Saran Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 3-2 kazandı.
Tekirdağspor: Onur Parlar, Samet Önger, Emre Alan, Nurullah Serbest, Emre Kars, Ünal Avcı, Rıza Çetiner (71' Yunus İlgen), İbrahim Can Köse, Aykut Çakay, Vedat Saygı (67' Taha Bartu Bulut), Mücahit Özkul (79' Muhammed Oğuzhan Ceylan)
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
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Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Caner Bulut, Bülent Demir, Ramazan Aydın, Yusuf Atay (80' Fırat Bozkurt), Pekin Köşnek, Mehmet Arı, Recep Metin, Semih Mustafa Usta, Onur Erdem Günel (86' Anıl Abanoz)
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Olcar, Mehmet Akıncık, Şefik Öner, Göksu Furkan Güngör
Goller: DK 9: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 33: Emre Alan (Tekirdağspor), DK 41: Aykut Çakay (Tekirdağspor), DK 57: Mehmet Arı (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 82: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: DK 15: Ramazan Aydın (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 59: Mücahit Özkul (Tekirdağspor), DK 64: Rıza Çetiner (Tekirdağspor)
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