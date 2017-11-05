SİLİVRİSPOR 1 - ALTAY 1

Silivrispor 1 - Altay 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. haftasında Silivrispor ile Altay Silivri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Silivrispor: Onur Bulut, İbrahim Kaş, Güray Kula, Yusuf Onur Arıkan, Fuat Yaman, Serdar Eylik, Doğan Ateş (86' Kazım Dülger), Barış Bakır (70' Serkan Çalık), Yunus Yaşar, Sercan Besler, İsmail Düzgün (78' İbrahim Alan)
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
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Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, İhsan Furkan Deniz (73' Ozan Sol), İbrahim Ferdi Coşkun (63' Maksut Taşkıran), Fatih Gül (82' Doğan Karakuş), Ferhat Çulcuoğlu, Hüsamettin Yener, Murat Uluç, Mustafa Murat Uslu
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Peşin, Kadir Kantekin, İsmail Taygun Tasalı, Egemen Artun
Goller: DK 11: Murat Uluç (Altay), DK 55: İsmail Düzgün (Silivrispor)
Sarı Kartlar: DK 14: Ferhat Çulcuoğlu (Altay), DK 22: Barış Bakır (Silivrispor), DK 30: Egemen Gençalp (Altay)
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