Osmanlıspor 1 - Fenerbahçe 1
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OSMANLISPOR 1 - FENERBAHÇE 1

Osmanlıspor 1 - Fenerbahçe 1

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Osmanlıspor 1 - Fenerbahçe 1

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso, Josue (75' Özer Hurmacı), Musa Çağıran, Serdar Gürler, Raheem Lawal (86' Payam Sadeghian), Aminu Umar, Adrien Regattin (71' Souleymane Doukara)

Teknik Direktör: İrfan Buz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla (37' Şener Özbayraklı), Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Mathieu Valbuena (10' Alper Potuk), Josef De Souza, Nabil Dirar (90' Roberto Soldado), Ozan Tufan, Giuliano, Vincent Janssen

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Ali Şansalan

Goller: DK 7: Giuliano (Fenerbahçe), DK 89: Aminu Umar (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 21: Avdija Vrsajevic (Osmanlıspor), DK 23: Josue (Osmanlıspor), DK 50: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 57: Luis Neto (Fenerbahçe), DK 68: Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), DK 79: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 88: Volkan Demirel (Fenerbahçe)

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