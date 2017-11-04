OSMANLISPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Osmanlıspor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Adewole Raheem Lawal, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Andreas Beyer Maxso, Adrıen Danıel Karoly Regattın
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Ozan Tufan, Luıs Carlos Novo Neto, Nabıl Dırar, Gıulıano Vıctor De Paulo, Vıncent Petrus Anna Sebastıaan Janssen, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Ali Şansalan
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