Antalyaspor 2 - K Karabükspor 1
Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Antalyaspor ile K Karabükspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Chico, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Charles Fernando, Maicon Marques, Deniz Kadah, Danilo Campos (71' Jeremy Menez), Harun Alpsoy (76' Yekta Kurtuluş), Samuel Eto'o (90' Mostapha El Kabir)
Teknik Direktör: Leonardo De Araujo
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K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Luis Ibanez, Valerica Gaman, Paul Papp, Olafur Skulason (79' Osman Çelik), Ceyhun Gülselam, Gabriel Torje, İlhan Depe, Gheorghe Grozav (58' Mustapha Yatabare), Evgen Seleznyov (78' Serdar Deliktaş)
Teknik Direktör: Tony Popovıc
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Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Kısal, Tugay Kaan Numanoğlu
Goller: DK 5: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 60: Mustapha Yatabare (K Karabükspor), DK 65: Samuel Eto'o (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 2: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 40: Valerica Gaman (K Karabükspor), DK 46: Chico (Antalyaspor), DK 62: Luis Ibanez (K Karabükspor), DK 73: Harun Alpsoy (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: DK 67: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor)
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