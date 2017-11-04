DENİZLİSPOR 2 - ALTINORDU 0

Denizlispor 2 - Altınordu 0
TFF 1.Lig 11. haftasında Denizlispor ile Altınordu Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazandı.
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak, Andre Moritz (90' Veli Acar), Anıl Taşdemir (41' Cihan Özkaymak), Barış Örücü, Taşkın İlter, Ziya Alkurt, Leandro Kappel
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Haberleri İstatistikleri
Altınordu: Ali Emre Yanar (51' Ozan Can Oruç), Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Ali Mert Aydın, Seydi Kayasoy, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Mirkan Aydın
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Karabaş, Cumhur Altay, Mehmet Kağan Bingül, Erkan Özdamar
Goller: DK 33: Ömer Alp Kulga (Denizlispor), DK 71: Ziya Alkurt (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 39: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 44: Deniz Vural (Altınordu), DK 47: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)
Kırmızı Kart: DK 37: Kerem Can Akyüz (Denizlispor)