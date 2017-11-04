Denizlispor 2 - Altınordu 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZLİSPOR 2 - ALTINORDU 0

Denizlispor 2 - Altınordu 0

TFF 1.Lig 11. haftasında Denizlispor ile Altınordu Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazandı.

330 Okunma

Denizlispor 2 - Altınordu 0

TFF 1.Lig 11. haftasında Denizlispor ile Altınordu Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazandı.

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak, Andre Moritz (90' Veli Acar), Anıl Taşdemir (41' Cihan Özkaymak), Barış Örücü, Taşkın İlter, Ziya Alkurt, Leandro Kappel

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Altınordu: Ali Emre Yanar (51' Ozan Can Oruç), Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Ali Mert Aydın, Seydi Kayasoy, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Onur Karabaş, Cumhur Altay, Mehmet Kağan Bingül, Erkan Özdamar

Goller: DK 33: Ömer Alp Kulga (Denizlispor), DK 71: Ziya Alkurt (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 39: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 44: Deniz Vural (Altınordu), DK 47: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)

Kırmızı Kart: DK 37: Kerem Can Akyüz (Denizlispor)

﻿

Denizlispor - Altınordu maç kadroları belli oldu...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
TFF 1. Lig'de 11. hafta programı
Bir yılda sayısı 100 bin arttı!
TFF 1. Lig'de görünüm
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿