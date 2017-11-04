Giresunspor 2 - BB Erzurumspor 0
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GİRESUNSPOR 2 - BB ERZURUMSPOR 0

Giresunspor 2 - BB Erzurumspor 0

TFF 1.Lig 11. haftasında Giresunspor ile BB Erzurumspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 2-0 kazandı.

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Giresunspor 2 - BB Erzurumspor 0

TFF 1.Lig 11. haftasında Giresunspor ile BB Erzurumspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 2-0 kazandı.

Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang, Dodo, Jones Carioca (75' Mehmet Akyüz), Sinan Özkan (86' Recep Aydın), Dmytro Korkishko (46' Fatih Atik)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

BB Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Lokman Gör, Hakan Arslan, Stephane Acka, Erhan Çelenk, Abdulkadir Özdemir (46' Kubilay Sönmez), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Gökhan Karadeniz (62' Haris Harba), Hamza Younes (76' Mert Nobre)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Hüseyin Aylak, Zorbay Küçük

Goller: DK 60: Sinan Özkan (Giresunspor), DK 87: Mehmet Akyüz (Giresunspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Caner Arıcı (Giresunspor), DK 42: Abdulkadir Özdemir (BB Erzurumspor), DK 46: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 54: Kubilay Sönmez (BB Erzurumspor), DK 73: Fatih Atik (Giresunspor)

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