Bucaspor 3 - Tuzlaspor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Bucaspor ile Tuzlaspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bucaspor 3-1 kazandı.
Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Toraman, Emre Özkan, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Emin Aladağ (76' Ahmet Tamet), Onur Alkan (90' Ömer Kanberoğlu), Saruhan Fındıkcı, İlyas Çakmak, Burak Aydın, İbrahim Şirin
Teknik Direktör: Mehmet Bulut
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Tuzlaspor: Emrah Tuncel, Osman Fırat, Lider Koç, Ferhat Çoban, Emre Keleşoğlu, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Bertuğ Bayar, Tevfik Köse (68' Hacı Mustafa Karabulut), Berat Ali Genç, Hakan Gökçek (46' Sadık Baş)
Teknik Direktör: Mehmet Birinci
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Hakem: Bilal Köseoğlu, Mert Türk, Barış Çiçeksoyu, Süleyman Soyutürk
Goller: DK 11: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 16: Onur Alkan (Bucaspor), DK 45: İbrahim Şirin (Bucaspor), DK 72: Bertuğ Bayar (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: DK 19: Lider Koç (Tuzlaspor), DK 64: Saruhan Fındıkcı (Bucaspor), DK 68: Hüseyin Koç (Bucaspor), DK 88: Deniz Pero (Bucaspor), DK 88: Bertuğ Bayar (Tuzlaspor), DK 90: Uğurcan Yazğılı (Bucaspor)
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