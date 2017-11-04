A.GÜCÜ KAYIP YAŞAMAK İSTEMİYOR

TFF 1.Lig’in 11.haftasında 5 Kasım Pazar günü saat 15:30′da Yeni Eskişehir Stadyumu’nda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, çalışmalarını Beştepe Tesislerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.



Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Oyuncular antrenmanın ikinci bölümünde 5′e 2 top kapma çalışması yaptı. Taktik ve teknik çalışmaları ile antrenmanı tamamlayan takımımızda Abdülkadir Kayalı ve Mehmet Sak takım ile birlikte çalıştı.

Hafif sakatlığı devam eden Ferhat Kiraz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ve Futbol Şube Sorumlusu Ercan Soydaş da takip etti.