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KAYSERİSPOR 0 - TRABZONSPOR 0

Kayserispor 0 - Trabzonspor 0

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kayserispor 0 - Trabzonspor 0

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Ryan Mendes, Fernando Boldrin, Şamil Cinaz (74' Gonzalo Espinoza), Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut (82' Güray Vural)

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş (64' Emmanuel Mas), Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (41' Jose Sosa), Yusuf Yazıcı, Dame N'doye, Fabian Castillo (78' Abdülkadir Ömür), Matus Bero

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Serkan Tokat

Sarı Kartlar: DK 24: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 34: Cristian Sapunaru (Kayserispor), DK 45: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 53: Matus Bero (Trabzonspor), DK 90: Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

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