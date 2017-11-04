KAYSERİSPOR 0 - TRABZONSPOR 0

Kayserispor 0 - Trabzonspor 0
Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Ryan Mendes, Fernando Boldrin, Şamil Cinaz (74' Gonzalo Espinoza), Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut (82' Güray Vural)
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş (64' Emmanuel Mas), Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (41' Jose Sosa), Yusuf Yazıcı, Dame N'doye, Fabian Castillo (78' Abdülkadir Ömür), Matus Bero
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Serkan Tokat
Sarı Kartlar: DK 24: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 34: Cristian Sapunaru (Kayserispor), DK 45: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 53: Matus Bero (Trabzonspor), DK 90: Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Fikstürü - Puan Durumu