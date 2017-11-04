Kasımpaşa 2 - Bursaspor 2
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KASIMPAŞA 2 - BURSASPOR 2

Kasımpaşa 2 - Bursaspor 2

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Kasımpaşa ile Bursaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kasımpaşa 2 - Bursaspor 2

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Kasımpaşa ile Bursaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet, John Murillo, Bernard Mensah (78' Veysel Sarı), Samuel Eduok (86' Hasan Bilal)

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Ertuğrul Ersoy, William Troost-ekong, Emmanuel Badu, Pablo Batalla (68' Kubilay Kanatsızkuş), Aziz Behich, Barış Yardımcı (61' Dzon Delarge), Mikel Agu (46' Cristobal Jorquera), Jires Kembo-ekoko, Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Samet Çavuş, Kutluhan Bilgiç

Goller: DK 32: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 37: Bernard Mensah (Kasımpaşa), DK 89: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 90: Aziz Behich (Bursaspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Aziz Behich (Bursaspor), DK 55: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 70: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 81: Cristian Titi (Bursaspor), DK 90: Ramazan Köse (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: DK 57: Trezeguet (Kasımpaşa)

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