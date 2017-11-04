İşte Antalyaspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - K KARABÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 11. haftasında Antalyaspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Antalyaspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 11. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Maıcon Marques Bıtencourt, Luıs Francısco Grando, Harun Alpsoy, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Macıel Sousa Campos Richard Danılo

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo

K Karabükspor: Paul Papp, Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Andreı Gabrıel Torje, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Olafur Ingı Skulason, İlhan Depe, Yevgen Seleznov, Gheorghe - Teodor Grozav, Ahmet Şahin, Luıs Ezequıel Ibanez

Teknik Direktör: Tony Popovıc

Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Kısal, Tugay Kaan Numanoğlu

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