Eyüpspor 0 - Hatayspor 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Eyüpspor ile Hatayspor Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazandı.
Eyüpspor: Burak Kapan, Yüksel Kayaalp, Ahmet Devret, Doğukan Bad, Naci Bayraktaroğlu (81' Dede Çelik), Bilal Gülden, Gencay Erten (65' Barış Memiş), Erkan Yetişmiş (46' Emrah Metoğlu), İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz, Mehmet Tosun
Teknik Direktör: Ekrem Al
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Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Sadi Karaduman, Mehmet Dingil, Mithat Yaşar, Oğuz Kocabal, Caner Hüseyin Bağ, Taha Balcı (68' Mehmet Albayrak), Hamza Gür (55' Yılmaz Özeren), Selim Ilgaz (89' Köksal Yedek)
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Hakem: Sinan Dereci, Sedat Yavanoğlu, Cemil Tunç, Muhammetali Metoğlu
Goller: DK 1: Taha Balcı (Hatayspor), DK 90: Mehmet Albayrak (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 55: Oğuz Kocabal (Hatayspor), DK 90: İsmail Ayaz (Eyüpspor)
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