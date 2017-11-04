Karşıyaka 3 - Şanlıurfaspor 2
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KARŞIYAKA 3 - ŞANLIURFASPOR 2

Karşıyaka 3 - Şanlıurfaspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. haftasında Karşıyaka ile Şanlıurfaspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Karşıyaka 3-2 kazandı.

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Karşıyaka 3 - Şanlıurfaspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 11. haftasında Karşıyaka ile Şanlıurfaspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 3-2 kazandı.

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Ali Say (87' Muhammet Fatih Öztekin), Tayfun Pektürk (75' Harun Atalay), Mustafa Aşan, Mahmut Temür (83' Battal Demirbilek), Arif Cılak, Özgür Güler, Can Erdem

Teknik Direktör: Halim Okta

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Oğuzhan Türk, Nuri Terliksiz, Bahadır Öztürk, Artun Akçakın, Muhammed Gönülaçar, Tolgahan Erbay (88' Halil Köçer), Feridun Kıroğlu (71' Mertcan Çam), Erhan Yılmaz (77' Fahri Tatan), Hüseyin Kala

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Aykut Onar, Mücahit Değermenci, Ozan Bileyci

Goller: DK 28: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), DK 31: Can Erdem (Karşıyaka), DK 82: Metin Peker (Karşıyaka), DK 87: Abdülhamit Yıldız (Karşıyaka), DK 90: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: DK 8: Arif Cılak (Karşıyaka), DK 19: Tayfun Pektürk (Karşıyaka), DK 23: Feridun Kıroğlu (Şanlıurfaspor), DK 68: Oğuzhan Türk (Şanlıurfaspor), DK 80: Mustafa Aşan (Karşıyaka), DK 90: Nuri Terliksiz (Şanlıurfaspor)

Kırmızı Kart: DK 86: Oğuzhan Türk (Şanlıurfaspor)

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